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Стаховский осудил поведение Серены Уильямс

Украинский теннисист поддержал ITF

  • 11.09.2018 22:16
  • 844 просмотра
  • 0 комментариев
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zik.ua. Сергей Стаховский
© zik.ua. Сергей Стаховский

Сергей Стаховский на своей странице в Твиттере поддержал позицию Международной теннисной федерации (ITF), которая осудила поведение Серены Уильямс в финале US Open:

«Один из очень редких случаев, когда я согласен с этой организацией», - написал Стаховский.

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Источник — Twitter

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