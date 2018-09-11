Стаховский осудил поведение Серены Уильямс

Сергей Стаховский на своей странице в Твиттере поддержал позицию Международной теннисной федерации (ITF), которая осудила поведение Серены Уильямс в финале US Open:
One of very few times when I agree with this organization.. https://t.co/YRqRkNm8oh— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 10 вересня 2018 р.
«Один из очень редких случаев, когда я согласен с этой организацией», - написал Стаховский.
Источник — Twitter
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