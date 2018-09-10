Серена УИЛЬЯМС: «Мне есть чему поучиться у Осаки»

В финале US Open Серена Уильямс уступила Наоми Осаке, но превратила матч в большой скандал. Тем не менее, Уильямс-младшая признала, что ей есть чему поучиться у Осаки:

«Пока я не знаю, как себя чувствую. У меня еще не было времени обо всем подумать. Но я стараюсь сохранять позитивный настрой и обращать внимание только на хорошие вещи во всем и продолжать двигаться дальше. Наоми сыграла очень хорошо и уверенно. Она много пробивала и была очень сконцентрированной. Даже когда у меня был брейк-поинт, она сложно подавала и отыгрывала его. Если честно, я могу многому научиться от неё в этом матче и надеюсь, у меня это получится.

- Как вы думаете, что судья хоть как-то повлиял на результат сегодняшнего матча?

- Хороший вопрос. Я не знаю. Осака играла очень хорошо, и мне было необходимо что-то менять, чтобы вернуться в игру. Я всегда борюсь до самого последнего розыгрыша и всегда стараюсь отыграться, несмотря на то, что происходит вокруг. Мне трудно говорить, что я не смогла поднять свой уровень игры, хотя и делала это много раз на протяжении своей карьеры.

- Когда Алексис вырастет, как вы ей объясните случившееся сегодня?

- Если честно, я не знаю, узнает ли она об этом. Если она подойдет ко мне и спросит о том, что произошло на US Open в 2018 году, я, во-первых, вспомню, когда это было».