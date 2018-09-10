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Новак ДЖОКОВИЧ: «Я понял, через что прошел дель Потро»

Сербский теннисист прокомментировал свою победу на US Open-2018

  • 10.09.2018 08:41
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович (6) прокомментировал победу в финале US Open над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (3). Противостояние завершилось со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу серба. Соперники встречались друг с другом в 19-й раз.

«Мне помогла победить поддержка любимой жены и детей в трудные моменты. Когда в начале этого года мне сделали операцию на локте, я по-настоящему понял, через что Хуан-Мартин проходил со своими операциями в течение двух или трех лет. Я сделал все, чтобы сейчас быть здесь. Хотел бы поздравить дель Потро с тем, что он вернулся после травм и боролся за победу. Болельщики? Это было похоже на футбольный матч Сербия — Аргентина. Великолепная атмосфера, отличная поддержка, но с уважением к сопернику, фанаты никогда не переходили черту», — сказал Джокович.

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Источник — Чемпионат

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