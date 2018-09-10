US Open. Барти и Вандевей выиграли парный турнир

В финале US Open в женском парном разряде Эшли Барти и Коко Вандевей встречались с венгерско-французским дуэтом Тимея Бабош/Кристина Младенович.
Напряженный трехсетовый матч с двумя тай-брейками завершился Барти и Младенович. Матч продолжался 2 часа и 32 минуты.
Женский парный разряд. Финал
Эшли Барти (Австралия)/Коко Вандевеге (США) – Тимея Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) – 3:6, 7:6 (2), 7:6 (6)
В эти минуты продолжается финал US Open в мужском одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.