US Open. Барти и Вандевей выиграли парный турнир

Идиот! Руку он выставил, а пенальти не было)))

Ну так ногу же не оторвал

00:36 — SamojlovS

Продолжу. Мораес поиграл в Донецке за Металлург три сезона, поиграл также три сезона - в Киеве за...

00:32 — SamojlovS

Есть такие люди, и их достаточно много: у них или "белое", или "черное" - пол...

00:19 — SamojlovS

Да? Мне казалось, что года три-четыре... Тогда - другое дело. Вопрос - хочет ли этого (натурализа...

00:07 — il_cetriolo

Мораес взрывает динамовские пуканы, как Андрей Полтава ватные )))) в любой новсти про Жуниора ...