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US Open. Барти и Вандевей выиграли парный турнир

Завершился US Open в женском парном разряде

  • 10.09.2018 00:21
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Getty Images
© Getty Images

В финале US Open в женском парном разряде Эшли Барти и Коко Вандевей встречались с венгерско-французским дуэтом Тимея Бабош/Кристина Младенович.

Напряженный трехсетовый матч с двумя тай-брейками завершился Барти и Младенович. Матч продолжался 2 часа и 32 минуты.

Женский парный разряд. Финал

Эшли Барти (Австралия)/Коко Вандевеге (США) – Тимея Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) – 3:6, 7:6 (2), 7:6 (6)

В эти минуты продолжается финал US Open в мужском одиночном разряде.

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Источник — Sport.ua

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