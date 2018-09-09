Ястремская заявилась на турнир в Квебеке

С 10-го по 16-е сентября в канадском Квебеке пройдет турнир с общим призовым фондом в 250 тысяч долларов.
В основную сетку попала украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая в первом круге сыграет против американки Кристины Макхэйл.
На днях Даяна закончила выступления на турнире в Чикаго.
Кроме того, на турнире в Японии с призовім фондом в 250 тысяч долларов сыграет Катерина Козлова.
Источник — Sport.ua
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