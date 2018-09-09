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Ястремская заявилась на турнир в Квебеке

Украинка примет участие в канадском турнире

  • 09.09.2018 15:58
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twitter.com/OracleChallngrs. Даяна Ястремская
© twitter.com/OracleChallngrs. Даяна Ястремская

С 10-го по 16-е сентября в канадском Квебеке пройдет турнир с общим призовым фондом в 250 тысяч долларов.

В основную сетку попала украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая в первом круге сыграет против американки Кристины Макхэйл.

На днях Даяна закончила выступления на турнире в Чикаго.

Кроме того, на турнире в Японии с призовім фондом в 250 тысяч долларов сыграет Катерина Козлова.

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Источник — Sport.ua

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