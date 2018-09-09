Ястремская заявилась на турнир в Квебеке

С 10-го по 16-е сентября в канадском Квебеке пройдет турнир с общим призовым фондом в 250 тысяч долларов.

В основную сетку попала украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая в первом круге сыграет против американки Кристины Макхэйл.

На днях Даяна закончила выступления на турнире в Чикаго.

Кроме того, на турнире в Японии с призовім фондом в 250 тысяч долларов сыграет Катерина Козлова.