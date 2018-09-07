Чикаго. Ястремская вылетела в четвертьфинале

В четвертьфинале Челленджера в Чикаго Даяна Ястремская встречалась с Моной Бартель.

Ястремская уступила представительнице Германии в двух сетах, при этом судьба второй партии решалась на тай-брейке. Матч продолжался 1 час и 29 минут.

1/4 финала

Даяна Ястремкая (Украина) – Мона Бартель (Германия) – 2:6, 6:7 (5)

Теперь украинка будет продолжать борьбу в Чикаго только в парном разряде.