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Чикаго. Ястремская вылетела в четвертьфинале

Украинка проиграла Моне Бартель

  • 07.09.2018 22:32
  • 263 просмотра
  • 1 комментарий
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БТУ. Даяна Ястремская
© БТУ. Даяна Ястремская

В четвертьфинале Челленджера в Чикаго Даяна Ястремская встречалась с Моной Бартель.

Ястремская уступила представительнице Германии в двух сетах, при этом судьба второй партии решалась на тай-брейке. Матч продолжался 1 час и 29 минут.

1/4 финала

Даяна Ястремкая (Украина) – Мона Бартель (Германия) – 2:6, 6:7 (5)

Теперь украинка будет продолжать борьбу в Чикаго только в парном разряде.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 07.09.2018 22:42
    0
    Через дощ гра відбувалась у приміщенні, де немає камер, тому важко сказати чому Даяна, будучи фаворитом, програла Моні. Незважаючи на поразку на сьогоднішньому таї 2-го сету, Даяна молодець на тай-брейках, вигравши до цього 8 поспіль таїв у суперниць, що свідчить про хорошу концентрацію українки на вирішальних м'ячах.

    Успіхів Даяні і поступального руху по рейтингу, щоб одразу проходила в основу шлемів, не витрачаючи зайві 3 гри кваліфікації.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 07.09.2018 22:42
    0
    Через дощ гра відбувалась у приміщенні, де немає камер, тому важко сказати чому Даяна, будучи фаворитом, програла Моні. Незважаючи на поразку на сьогоднішньому таї 2-го сету, Даяна молодець на тай-брейках, вигравши до цього 8 поспіль таїв у суперниць, що свідчить про хорошу концентрацію українки на вирішальних м'ячах.

    Успіхів Даяні і поступального руху по рейтингу, щоб одразу проходила в основу шлемів, не витрачаючи зайві 3 гри кваліфікації.
    Ссылка
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