Даяна Ястремская – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№98 WTA) проведет четвертьфинал на турнире WTA 125k Series в Чикаго. Соперницей украинки станет опытная Мона Бартель из Германии (№111 WTA).
В первом круге Ястремская обыграла француженку Парментье. А во втором была сильнее Кристи Ан. Мона Бартель в предыдущем раунде обыграла Зарину Дияс из Казахстана.
Матч начнется в 20:40 по Киеву.
Прямая трансляция Даяна Ястремская- Мона Бартель
Теннисистки из-за дождя играют в зале.
Счет 5:2 в пользу Бартель и немка подает на сет
Бартель выиграла сет 6:2
Немка реализовала 2 из 3 брейк поинтов, у украинки был один. Ястремская его не реализовала.
Второй сет также начался неудачно для украинки. Бартель сразу сделала брейк и повела 1:0
Бартель и Ястремская выиграли свои подача - 2:1
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Поки Даяна програла перший сет 2-6, проваливши старт 0-4. Подивимся чи зможе українка переламати хід гри. Шанси є, особливо знаючи як грає Бартель: спочатку потужно, а потім підсідає і тоді її цілком до снаги Даяні обіграти в 2-х наступних сетах.
Поки Даяна програла перший сет 2-6, проваливши старт 0-4. Подивимся чи зможе українка переламати хід гри. Шанси є, особливо знаючи як грає Бартель: спочатку потужно, а потім підсідає і тоді її цілком до снаги Даяні обіграти в 2-х наступних сетах.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.