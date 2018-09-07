Даяна Ястремская – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№98 WTA) проведет четвертьфинал на турнире WTA 125k Series в Чикаго. Соперницей украинки станет опытная Мона Бартель из Германии (№111 WTA).

В первом круге Ястремская обыграла француженку Парментье. А во втором была сильнее Кристи Ан. Мона Бартель в предыдущем раунде обыграла Зарину Дияс из Казахстана.

Матч начнется в 20:40 по Киеву.

Прямая трансляция Даяна Ястремская- Мона Бартель

Теннисистки из-за дождя играют в зале.

Счет 5:2 в пользу Бартель и немка подает на сет

Бартель выиграла сет 6:2

Немка реализовала 2 из 3 брейк поинтов, у украинки был один. Ястремская его не реализовала.

Второй сет также начался неудачно для украинки. Бартель сразу сделала брейк и повела 1:0

Бартель и Ястремская выиграли свои подача - 2:1