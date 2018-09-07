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Даяна Ястремская – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинала на турнире в Чикаго

  • 07.09.2018 20:49
  • 803 просмотра
  • 3 комментария
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Даяна Ястремская – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№98 WTA) проведет четвертьфинал на турнире WTA 125k Series в Чикаго. Соперницей украинки станет опытная Мона Бартель  из Германии (№111 WTA). 

В первом круге Ястремская обыграла француженку Парментье. А во втором была сильнее Кристи Ан. Мона Бартель в предыдущем раунде обыграла Зарину Дияс из Казахстана.

Матч начнется в 20:40 по Киеву.

Прямая трансляция Даяна Ястремская- Мона Бартель

Теннисистки из-за дождя играют в зале.

Счет 5:2 в пользу Бартель и немка подает на сет

Бартель выиграла сет 6:2

Немка реализовала 2 из 3 брейк поинтов, у украинки был один. Ястремская его не реализовала.

Второй сет также начался неудачно для украинки. Бартель сразу сделала брейк и повела 1:0

Бартель и Ястремская выиграли свои подача - 2:1

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 07.09.2018 21:21
    0
    За то Даша выиграла у 14 летнего монстра первый сет 6-4
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 07.09.2018 21:10
    0
    Владимир Владимирович, 07.09.2018 21:01
    Что за Чикаго, одни дожди идут, и теннис не посмотришь. Опять игру в зал перенесли.
    Ну дивитися матч, у якому грає Мона, сумнівне естетичне задоволення, особливо на крупних планах. Тут у Чикаго звісно не так, скоріш за все лише одна камера, тому можна було б і подивитися гру.
    Поки Даяна програла перший сет 2-6, проваливши старт 0-4. Подивимся чи зможе українка переламати хід гри. Шанси є, особливо знаючи як грає Бартель: спочатку потужно, а потім підсідає і тоді її цілком до снаги Даяні обіграти в 2-х наступних сетах.
    Ссылка
    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 07.09.2018 21:01
    0
    Что за Чикаго, одни дожди идут, и теннис не посмотришь. Опять игру в зал перенесли.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 07.09.2018 21:21
    0
    За то Даша выиграла у 14 летнего монстра первый сет 6-4
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 07.09.2018 21:10
    0
    Владимир Владимирович, 07.09.2018 21:01
    Что за Чикаго, одни дожди идут, и теннис не посмотришь. Опять игру в зал перенесли.
    Ну дивитися матч, у якому грає Мона, сумнівне естетичне задоволення, особливо на крупних планах. Тут у Чикаго звісно не так, скоріш за все лише одна камера, тому можна було б і подивитися гру.
    Поки Даяна програла перший сет 2-6, проваливши старт 0-4. Подивимся чи зможе українка переламати хід гри. Шанси є, особливо знаючи як грає Бартель: спочатку потужно, а потім підсідає і тоді її цілком до снаги Даяні обіграти в 2-х наступних сетах.
    Ссылка
    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 07.09.2018 21:01
    0
    Что за Чикаго, одни дожди идут, и теннис не посмотришь. Опять игру в зал перенесли.
    Ссылка
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