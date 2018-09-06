Чикаго. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира

На турнире WTA 125k Series в американском Чикаго украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал.
Сегодня Даяна справилась с Кристи Ан из США.
Для победы Ястремской хватило двух сетов - 7:6, 6:4.
В 1/4 финала украинка встретится с Моной Бартель из Германии.
Источник — Sport.ua
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