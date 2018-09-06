Чикаго. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира

21:37 — mist76

Логика по защите понятна. Сыгранность в клубе. Но Персона Кривцова и не совсем уверенная игра Пят...

21:26 — serge_kr

Тем что он сыгран с лучшим защитнком в сборной Ракицким

21:25 — Андрей Штогрин

отожбийвоно, лохи

21:23 — Андрей Штогрин

какая была старая схема лиги наций? аууууу!