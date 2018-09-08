US Open. Дарья Лопатецкая - Сю Ван. Смотреть онлайн. LIVE

В субботу, 8 сентября, украинка Дарья Лопатецкая сыграет с третьим номером посева Сю Ван из Китая. Это матч за выход в финал юниорского турнира US Open.

В предыдущем раунде Лопатецкая обыграла первую ракетку турнира Кори Гауфф из США. Ван была сильнее Сато из Японии.

Дарья Лопатецкая - Сю Ван

Прямая трансляция в 21:45 по киевскому времени