US Open. Дарья Лопатецкая - Сю Ван. Смотреть онлайн. LIVE

В субботу, 8 сентября, украинка Дарья Лопатецкая сыграет с третьим номером посева Сю Ван из Китая. Это матч за выход в финал юниорского турнира US Open.
В предыдущем раунде Лопатецкая обыграла первую ракетку турнира Кори Гауфф из США. Ван была сильнее Сато из Японии.
Дарья Лопатецкая - Сю Ван
Прямая трансляция в 21:45 по киевскому времени
Источник — Sport.ua
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