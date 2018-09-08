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US Open. Дарья Лопатецкая - Сю Ван. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию полуфинала в юниорском разряде

  • 08.09.2018 21:30
  • 976 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
btu.org.ua. Дарья Лопатецкая
© btu.org.ua. Дарья Лопатецкая

В субботу, 8 сентября, украинка Дарья Лопатецкая сыграет с третьим номером посева Сю Ван из Китая. Это матч за выход в финал юниорского турнира US Open.

В предыдущем раунде Лопатецкая обыграла первую ракетку турнира Кори Гауфф из США. Ван была сильнее Сато из Японии.

Дарья Лопатецкая - Сю Ван

Прямая  трансляция в 21:45 по киевскому времени

 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Aleksander Ad
    online
    Aleksander Ad, 08.09.2018 21:46
    +1
    Даша.ждем и надеемся!
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    online
    Aleksander Ad, 08.09.2018 21:46
    +1
    Даша.ждем и надеемся!
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