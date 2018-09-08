Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Меня спрашивали: Тебе действительно 15 лет?»

«С каждым проведенным матчем я становлюсь еще заряженнее. Я хочу играть и с нетерпением жду полуфинала. Мне очень нравится находиться на турнире, здесь потрясающая атмосфера. Мне легче выступать, когда я не в посеве. На моих соперницах давление, потому что я теннисистка, которая прошла квалификацию.

Я не попала на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдон, так как я начинала год где-то на 400-й позиции, поэтому я играла, играла и играла. Я не проиграла ни одного из одиннадцати сыгранных матчей на профессиональном уровне. Я выступала на двух 15-тысячниках и выиграла.

Я получала удовольствие на этих турнирах. Мои соперницы были старше на 10-15 лет, а на мне не было никакого давления. Свой первый турнир я начинала с квалификации, потому что не попадала в основную сетку напрямую. Перед матчами все меня спрашивали: «Тебе действительно 15 лет?». Все были удивлены, что мне 15 лет.

В Украине за меня болеет много людей, даже на расстоянии. Я люблю свою страну и очень рада ее представлять. Я много раз выступала за украинскую сборную. Я люблю представлять Украину и видеть украинские флаги на моих матчах. Меня это очень вдохновляет, и я действительно за это благодарна.

Я считаю, что в Украине самые сильные теннисистки. Наше следующее поколение из Марты, Даяны, Катарины, начиная с Элины, Леси и сестер Киченок - у нас есть классные теннисистки, и я хочу быть такой, как они. Я стараюсь хорошо выступать, и однажды, может, через пять или десять лет я стану лучше, чем они. Это моя цель, но я благодарна за то, что у нас есть такие теннисистки, и для меня честь представлять Украину вместе с ними в матчах за сборную», - сказала Лопатецкая.