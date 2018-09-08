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Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Меня спрашивали: Тебе действительно 15 лет?»

Юная харьковчанка - о первом опыте на профи турнирах и новом поколении украинских теннисисток

  • 08.09.2018 11:24
  • 1948 просмотров
  • 6 комментариев
Метки
btu.org.ua. Дарья Лопатецкая
© btu.org.ua. Дарья Лопатецкая
 
«С каждым проведенным матчем я становлюсь еще заряженнее. Я хочу играть и с нетерпением жду полуфинала. Мне очень нравится находиться на турнире, здесь потрясающая атмосфера. Мне легче выступать, когда я не в посеве. На моих соперницах давление, потому что я теннисистка, которая прошла квалификацию.
 
Я не попала на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдон, так как я начинала год где-то на 400-й позиции, поэтому я играла, играла и играла. Я не проиграла ни одного из одиннадцати сыгранных матчей на профессиональном уровне. Я выступала на двух 15-тысячниках и выиграла. 
 
Я получала удовольствие на этих турнирах. Мои соперницы были старше на 10-15 лет, а на мне не было никакого давления. Свой первый турнир я начинала с квалификации, потому что не попадала в основную сетку напрямую. Перед матчами все меня спрашивали: «Тебе действительно 15 лет?». Все были удивлены, что мне 15 лет.
 
В Украине за меня болеет много людей, даже на расстоянии. Я люблю свою страну и очень рада ее представлять. Я много раз выступала за украинскую сборную. Я люблю представлять Украину и видеть украинские флаги на моих матчах. Меня это очень вдохновляет, и я действительно за это благодарна.
 
Я считаю, что в Украине самые сильные теннисистки. Наше следующее поколение из Марты, Даяны, Катарины, начиная с Элины, Леси и сестер Киченок - у нас есть классные теннисистки, и я хочу быть такой, как они. Я стараюсь хорошо выступать, и однажды, может, через пять или десять лет я стану лучше, чем они. Это моя цель, но я благодарна за то, что у нас есть такие теннисистки, и для меня честь представлять Украину вместе с ними в матчах за сборную», - сказала Лопатецкая.
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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    bonstick
    online
      bonstick, 08.09.2018 12:43
    +2
    Нифига себе 15-летняя девчушка
    Ссылка
    Sasha Zardunov
    online
      Sasha Zardunov, 08.09.2018 12:18
    +3
    Спорт прославляет Украину и приятно что это понимает молодежь... значит Слава Украине!!! Будет всегда
    Ссылка
    tsidelko
    online
      tsidelko, 08.09.2018 12:09
    +4
    Приємно чути таке від молоді!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 08.09.2018 12:06
    +7
    Удачи!!!!!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 08.09.2018 12:03
    +11
    Приятно, что в голове не бардак, а полный порядок - я украинка, люблю свою страну и рада ее представлять.

    Очень круто, что растет поколение спортсменов, у которых нет ассоциаций - "мыодиннарот", "мышебратья", "спортфнепалитики" и прочая скрепная чушь.
    Ссылка
    Алекс Жаирс
    online
    Алекс Жаирс, 08.09.2018 11:42
    +9
    Дерзай,девочка,украинские женщины самые лучшие и преданные,и не только в теннисе. Знаю по собственному опыту. Я женат на украинке уже 51 год и ни когда об этом не жалел.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 08.09.2018 12:03
    +11
    Приятно, что в голове не бардак, а полный порядок - я украинка, люблю свою страну и рада ее представлять.

    Очень круто, что растет поколение спортсменов, у которых нет ассоциаций - "мыодиннарот", "мышебратья", "спортфнепалитики" и прочая скрепная чушь.
    Ссылка
    Алекс Жаирс
    online
    Алекс Жаирс, 08.09.2018 11:42
    +9
    Дерзай,девочка,украинские женщины самые лучшие и преданные,и не только в теннисе. Знаю по собственному опыту. Я женат на украинке уже 51 год и ни когда об этом не жалел.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 08.09.2018 12:06
    +7
    Удачи!!!!!
    Ссылка
    tsidelko
    online
      tsidelko, 08.09.2018 12:09
    +4
    Приємно чути таке від молоді!
    Ссылка
    Sasha Zardunov
    online
      Sasha Zardunov, 08.09.2018 12:18
    +3
    Спорт прославляет Украину и приятно что это понимает молодежь... значит Слава Украине!!! Будет всегда
    Ссылка
    bonstick
    online
      bonstick, 08.09.2018 12:43
    +2
    Нифига себе 15-летняя девчушка
    Ссылка
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