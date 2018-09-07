US Open. Лопатецкая вышла в полуфинал юниорского турнира

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая в 1/4 финала юниорского US Open сумела одолеть американку Кори Гауфф, которая была посеяна под первым номером. Гауфф пророчат большое теннисное будущее. Она в прошлом году играла здесь в финале.
15-летняя Лопатецкая выиграла в трех сетах - 6:4, 3:6, 6:2.
Теперь на пути в финал Дарье осталось сразиться с китаянкой Ван Сю, которая посеяна под третьим номером.
Источник — Sport.ua
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Надеюсь, что и полуфинал удастся посмотреть.
Надеюсь, что и полуфинал удастся посмотреть.
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