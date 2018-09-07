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US Open. Лопатецкая вышла в полуфинал юниорского турнира

Украинка сыграет в 1/2 финала

  • 07.09.2018 22:40
  • 247 просмотров
  • 4 комментария
Метки
btu.org.ua. Дарья Лопатецкая
© btu.org.ua. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая в 1/4 финала юниорского US Open сумела одолеть американку Кори Гауфф, которая была посеяна под первым номером. Гауфф пророчат большое теннисное будущее. Она в прошлом году играла здесь в финале.

15-летняя Лопатецкая выиграла в трех сетах - 6:4, 3:6, 6:2.

Теперь на пути в финал Дарье осталось сразиться с китаянкой Ван Сю, которая посеяна под третьим номером.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.09.2018 22:50
    0
    Важно, что уже сейчас Даша, в отличие от той же Марты или Кори, способна менять тактику по ходу матча. Во втором сете дала Гауфф помахать ракеткой наотмашь, и запал той в третьем просто закончился, Лопатецкая спокойно забрала сет. Заслуженная и грамотная победа.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 07.09.2018 22:49
    0
    Китаянка тоже сильная! Не забывайте что Даша прошла классификацию! Удачи Дарья!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.09.2018 22:45
    +3
    Классный теннис для уровня 14-15-летних. Не ниже второй сотни точно. Даша прогрессирует, и это очень радует.
    Надеюсь, что и полуфинал удастся посмотреть.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 07.09.2018 22:44
    +3
    Даринка молодчинка! Так тримати!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.09.2018 22:45
    +3
    Классный теннис для уровня 14-15-летних. Не ниже второй сотни точно. Даша прогрессирует, и это очень радует.
    Надеюсь, что и полуфинал удастся посмотреть.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 07.09.2018 22:44
    +3
    Даринка молодчинка! Так тримати!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.09.2018 22:50
    0
    Важно, что уже сейчас Даша, в отличие от той же Марты или Кори, способна менять тактику по ходу матча. Во втором сете дала Гауфф помахать ракеткой наотмашь, и запал той в третьем просто закончился, Лопатецкая спокойно забрала сет. Заслуженная и грамотная победа.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 07.09.2018 22:49
    0
    Китаянка тоже сильная! Не забывайте что Даша прошла классификацию! Удачи Дарья!
    Ссылка
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