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US Open. Лопатецкая вышла в четвертьфинал

Украинка продолжает победное шествие

  • 07.09.2018 04:14
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btu.org.ua. Дарья Лопатецкая
© btu.org.ua. Дарья Лопатецкая
15-летняя Дарья Лопатецкая провела очередной уверенный матч на Открытом чемпионате США. В третьем круге юниорского турнира украинка одолела американку Элизабет Мандлик - 7:5, 6:4.
 
Матч длился 1 час, 28 минут. На счету Лопатецкой 2 эйса, 4 двойных ошибки. Также украинка реализовала 7 брейк-поинтов из 11-ти.
 
 
Дарья, занимающая в юниорском рейтинге 70-ю вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с первой сеянной турнира, американкой Кори Гауфф. 
 
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Источник — Sport.ua

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