US Open. Лопатецкая вышла в четвертьфинал

15-летняя Дарья Лопатецкая провела очередной уверенный матч на Открытом чемпионате США. В третьем круге юниорского турнира украинка одолела американку Элизабет Мандлик - 7:5, 6:4.
Матч длился 1 час, 28 минут. На счету Лопатецкой 2 эйса, 4 двойных ошибки. Также украинка реализовала 7 брейк-поинтов из 11-ти.
Дарья, занимающая в юниорском рейтинге 70-ю вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с первой сеянной турнира, американкой Кори Гауфф.
Ранее на US Open Лопатецкая проиграла матч парного разряда.
Источник — Sport.ua
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