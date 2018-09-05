US Open. Лопатецкая и Снигур проиграли матчи парного разряда

Украинки Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая проиграли стартовые матчи парного разряда на юниорском US Open.
Юниорский US Open. 1-й круг парного турнира
Дарья Снигур (Украина) / Мана Кавамура (Япония) – Имари Сати (Япония) / Цинь Вэнь Чжэн (Китай) – 3:6, 1:6
Дарья Лопатецкая (Украина) / Оксана Селехметева (Россия) – Элизабет Мандлик (США) / Пейтон Стернс (США) – 3:6, 6:7(8)
Напомним, что в одиночной сетке из украинок продолжает борьбу только Дарья Лопатецкая. Ранее с турнира вылетели Маргарита Белоконь и Виктория Дема, а также Дарья Снигур.
Источник — Sport.ua
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