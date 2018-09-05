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US Open. Лопатецкая и Снигур проиграли матчи парного разряда

Украинские юниорки прекратили борьбу в парном турнире

  • 05.09.2018 10:18
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Getty Images. Дарья Снигур
© Getty Images. Дарья Снигур
Украинки Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая проиграли стартовые матчи парного разряда на юниорском US Open.
 
Юниорский US Open. 1-й круг парного турнира
 
Дарья Снигур (Украина) / Мана Кавамура (Япония) – Имари Сати (Япония) / Цинь Вэнь Чжэн (Китай) – 3:6, 1:6
 
Дарья Лопатецкая (Украина) / Оксана Селехметева (Россия) – Элизабет Мандлик (США) / Пейтон Стернс (США) – 3:6, 6:7(8)
 
Напомним, что в одиночной сетке из украинок продолжает борьбу только Дарья Лопатецкая. Ранее с турнира вылетели Маргарита Белоконь и Виктория Дема, а также Дарья Снигур.
 
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Источник — Sport.ua

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