US Open. Снигур потерпела неудачу во втором раунде юниорского турнира

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НЕЙМАР: «Ливерпуль не попадет в четверку лучших команд АПЛ» 20:48 — liverpoolfun85 Зато ПСЖ замкнёт четверку в групповом этапе ЛЧ)

Райкконен покинет Феррари, его заменит Леклер 20:48 — как их можно сравнивать, едут на одинаковых машинах, сколько гонок выиграл Феттель, а сколько рай...

САПРОНОВ: «Наша болельщицкая доля поддерживать Элину, а не стебаться» 20:48 — solovey-razboynik Что может быть лучше надежды и мечты? Мы хотим чтобы Свитолина выиграла Шлем? И она очень хочет. ...

US Open. Севастова остановила Стивенс и стала первой полуфиналисткой 20:47 — Андрій Федейко Хотілося б тепер почути знавців поганої гри Світоліної!!! Значить не все так просто було, якщо на...

ФОТО ДНЯ. ФФУ представила новую форму сборной 20:45 — rokosovskyi Червоний і чорний коплект тільки для воротарів 20:44 — VIPsector Ярмоленко и Коноплянка на выход.