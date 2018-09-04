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US Open. Снигур потерпела неудачу во втором раунде юниорского турнира

Украинка сумела взять только четыре гейма в потивостоянии с Моюкой Учидзимой из Японии

  • 04.09.2018 19:24
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Getty Images. Дарья Снигур
© Getty Images. Дарья Снигур
В матче второго круга юниорского US Open 16-летняя украинка Дарья Снигур, пробившаясь в основную сетку через квалификацию, проиграла представительнице Японии Моюке Учидзиме.
 
Юниорский US Open. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Моюка Учидзима (Япония) – 0:6, 4:6
 
Напомним, в июле Снигур прошла квалификацию на Уимблдоне, однако потерпела поражение в первом круге.
 
Ранее с турнира вылетели Маргарита Белоконь и Виктория Дема. Дарья Лопатецкая свой поединок второго круга сыграет завтра.
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Источник — Sport.ua

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