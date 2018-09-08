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Рафаэль НАДАЛЬ: «Боль в колене не давала играть»

Испанец рассказал о своей травме

  • 08.09.2018 13:35
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Getty Images, Надаль-Дель Потро
© Getty Images, Надаль-Дель Потро
Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал вылет из US Open. Уступив два стартовых сета в полуфинальном матче с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро, Рафаэль отказался продолжать дальнейшую борьбу – 6:7 (3:7), 2:6. 
 
«Не могу сравнить состояние колена сейчас с тем, что с ним было в моменты предыдущих травм, – в подобных случаях боль всегда очень похожа. Проблема в том, что на этот раз я чувствовал её при каждом движении. 
 
Такие моменты – непростая штука, но я буду продолжать упорно трудиться, потому что вижу, что двигаюсь в правильном направлении. Я играл хорошо, наслаждался процессом на корте. Мне удаётся сохранять конкурентоспособность в 32 года – я продолжаю сражаться за титулы и первую строчку в рейтинге ATP. 
 
Этот год получился фантастическим – я проиграл всего четыре матча, в двух из которых мне пришлось сняться. Разочаровывает только, что эти два матча стали четвертьфиналом и полуфиналом мэйджоров», – цитирует Надаля официальный сайт ATP. 
 
Хуан-Мартин дель Потро встретится в решающем матче турнира с сербом Новаком Джоковичем . Матч состоится 9 сентября.
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Источник — Чемпионат

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