Рафаэль НАДАЛЬ: «Боль в колене не давала играть»

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал вылет из US Open . Уступив два стартовых сета в полуфинальном матче с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро, Рафаэль отказался продолжать дальнейшую борьбу – 6:7 (3:7), 2:6.

«Не могу сравнить состояние колена сейчас с тем, что с ним было в моменты предыдущих травм, – в подобных случаях боль всегда очень похожа. Проблема в том, что на этот раз я чувствовал её при каждом движении.

Такие моменты – непростая штука, но я буду продолжать упорно трудиться, потому что вижу, что двигаюсь в правильном направлении. Я играл хорошо, наслаждался процессом на корте. Мне удаётся сохранять конкурентоспособность в 32 года – я продолжаю сражаться за титулы и первую строчку в рейтинге ATP.

Этот год получился фантастическим – я проиграл всего четыре матча, в двух из которых мне пришлось сняться. Разочаровывает только, что эти два матча стали четвертьфиналом и полуфиналом мэйджоров», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Хуан-Мартин дель Потро встретится в решающем матче турнира с сербом Новаком Джоковичем . Матч состоится 9 сентября.