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Хуан Карлос ФЕРРЕРО: «Надаль мог бы играть 10 часов подряд»

Испанец считает, что физподготовка является козырем Рафаэля Надаля

  • 07.09.2018 21:46
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Накануне матча Рафаэля Надаля с Хуаном Мартином дель Потро Хуан Карлос Ферреро заявил, что, несмотря на тяжелейший предыдущий матч с Домиником Тимом, физически Надаль будет выглядеть предпочтительнее:

«Я бы не советовал Хуану-Мартину пытаться подолгу разыгрывать мяч. Это негативно скажется на его физическом состоянии. Как правило, Надаль бывает сильнее в длительных матчах.

В матче с Тимом Надаль здорово двигался. Его интенсивность и готовность бороться за каждый мяч поразила меня. Думаю, он может играть на протяжении 10 часов подряд с такой же интенсивностью!

В матче с Надалем ты должен выложиться полностью и даже больше. И то ты прекрасно знаешь, что его сложно обыграть.

У дель Потро был более простой матч, чем у Рафы. Всегда кажется, что после подобных битв Надаль будет уставшим, а он выходит на корт и выглядит свежим. Надаль очень быстро восстанавливается, поэтому не думаю, что на него может повлиять усталость».

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Источник — The Telegraph

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