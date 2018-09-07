Хуан Карлос ФЕРРЕРО: «Надаль мог бы играть 10 часов подряд»

Накануне матча Рафаэля Надаля с Хуаном Мартином дель Потро Хуан Карлос Ферреро заявил, что, несмотря на тяжелейший предыдущий матч с Домиником Тимом, физически Надаль будет выглядеть предпочтительнее:
«Я бы не советовал Хуану-Мартину пытаться подолгу разыгрывать мяч. Это негативно скажется на его физическом состоянии. Как правило, Надаль бывает сильнее в длительных матчах.
В матче с Тимом Надаль здорово двигался. Его интенсивность и готовность бороться за каждый мяч поразила меня. Думаю, он может играть на протяжении 10 часов подряд с такой же интенсивностью!
В матче с Надалем ты должен выложиться полностью и даже больше. И то ты прекрасно знаешь, что его сложно обыграть.
У дель Потро был более простой матч, чем у Рафы. Всегда кажется, что после подобных битв Надаль будет уставшим, а он выходит на корт и выглядит свежим. Надаль очень быстро восстанавливается, поэтому не думаю, что на него может повлиять усталость».
Источник — The Telegraph
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