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Хуан Мартин ДЕЛЬ ПОТРО: «У нас с Надалем будет очередная битва»

Аргентинец – о предстоящем матче с Рафаэлем Надалем

  • 05.09.2018 16:40
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Getty Images. Хуан Мартин дель Потро
© Getty Images. Хуан Мартин дель Потро

Напомним, Хуан Мартин дель Потро вышел в полуфинал US Open, где сыграет с Рафаэлем Надалем. Аргентинец прокомментировал предстоящую встречу с первой ракеткой мира:

«Матч с Рафаэлем станет очередной битвой между нами – вспомните наш матч на Уимблдоне. Конечно, мне нравится играть против первой ракетки мира, вне зависимости от турнира или погодных условий. Каждый раз я получаю возможность сыграть с величайшими теннисистами в моём виде спорта – это невероятно».

Это будет уже четвертая встреча Надаля и дель Потро за последние 5 турниров Большого Шлема.

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Источник — ATP World Tour

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