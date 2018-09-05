Хуан Мартин ДЕЛЬ ПОТРО: «У нас с Надалем будет очередная битва»

Напомним, Хуан Мартин дель Потро вышел в полуфинал US Open, где сыграет с Рафаэлем Надалем. Аргентинец прокомментировал предстоящую встречу с первой ракеткой мира:
«Матч с Рафаэлем станет очередной битвой между нами – вспомните наш матч на Уимблдоне. Конечно, мне нравится играть против первой ракетки мира, вне зависимости от турнира или погодных условий. Каждый раз я получаю возможность сыграть с величайшими теннисистами в моём виде спорта – это невероятно».
Это будет уже четвертая встреча Надаля и дель Потро за последние 5 турниров Большого Шлема.
Источник — ATP World Tour
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