Хуан Мартин ДЕЛЬ ПОТРО: «У нас с Надалем будет очередная битва»

Напомним, Хуан Мартин дель Потро вышел в полуфинал US Open, где сыграет с Рафаэлем Надалем. Аргентинец прокомментировал предстоящую встречу с первой ракеткой мира:

«Матч с Рафаэлем станет очередной битвой между нами – вспомните наш матч на Уимблдоне. Конечно, мне нравится играть против первой ракетки мира, вне зависимости от турнира или погодных условий. Каждый раз я получаю возможность сыграть с величайшими теннисистами в моём виде спорта – это невероятно».

Это будет уже четвертая встреча Надаля и дель Потро за последние 5 турниров Большого Шлема.