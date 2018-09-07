Хуан Мартин ДЕЛЬ ПОТРО: «Надаль играет в лучший теннис в карьере»

Накануне матча против Рафаэля Надаля в полуфинале US Open Хуан Мартин дель Потро признался, что победить испанца будет непросто:
«Рафа проводит великолепный сезон. Возможно, он демонстрирует лучшую игру в своей карьере. Он – в полном порядке в плане физической готовности. И Рафа голоден до побед, он хочет выиграть очередной турнир здесь, в Нью-Йорке.
Чтобы победить его, мне нужно сыграть идеально. Тогда у меня будет шанс на победу.
Я счастлив, что мне удалось выйти в полуфинал моего любимого турнира. US Open – особенный для меня турнир. Здорово, что мои друзья смотрят мои матчи и поддерживают меня. Отмечу и американских болельщиков, они создают отличную атмосферу».
В четвертьфинале дель Потро обыграл Джона Изнера.
Источник — US Open
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