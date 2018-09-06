Леся ЦУРЕНКО: «Довольна выступлением на US Open»

Вчера Леся Цуренко в четвертьфинале US Open разгромно уступила Наоми Осаке – 1:6, 1:6. Украинка рассказала о причинах столь слабой игры и подвела итоги выступления на турнире:

«Сегодня я проснулась с каким-то вирусом. В общем, мне уже надоело жаловаться на свое здоровье, но сегодня утром, к сожалению, я проснулась с горлом и носом… Короче, приболела. В этот раз было не так жарко, не думаю, что это основной фактор. Можно было играть, это было реально. Были ли мысли по поводу того, чтобы сняться или не выходить на матч? Были, но перевесил тот факт, что это четвертьфинал.



С горлом у меня не все в порядке, я не могу нормально дышать. Я ненавижу такие матчи. Я не хочу показывать вот такую игру на глазах у большого количества зрителей, но, к сожалению, я просто не в состоянии сейчас играть. Я приняла много лекарств перед матчем. Думаю, больше ничего я сделать не могла.



В целом я турниром довольна. Сегодня я себя очень сильно не люблю и очень расстроена. Но надеюсь, на мое общее состояние это не повлияет. Все-таки турнир действительно позитивный для меня. Лучший матч? Однозначно с Каролин Возняцки, потому что он был действительно хорош по статистике, много виннерсов, мало ошибок. Им больше всего довольна.

Да, приятно узнать свой новый рейтинг. Приятно, что в начале там двоечка стоит. Наверное, до конца года буду ставить себе задачу попадание в 20-ку. По поводу того, чтобы сыграть на Малом Итоговом турнире, особо не думала, основное - это топ-двадцать в рейтинге».