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Рафаэль НАДАЛЬ: «Мне жаль Тима, он мой друг»

Испанец – о победе над Домиником Тимом на US Open

  • 05.09.2018 13:53
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Сегодня ночью Рафаэль Надаль в четвертьфинале US Open выиграл тяжелейшую 5-сетовую битву у Доминика Тима.

Испанец прокомментировал матч против Тима:

«Условия были тяжёлыми – слишком высокая влажность для меня. Мне очень жаль Доминика, он – мой близкий друг и просто отличный парень.

Он молод и имеет много времени, чтобы выиграть большие турниры. Я желаю ему всего наилучшего».

В полуфинале Надаль сыграет с Хуаном Мартином дель Потро.

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Источник — Евроспорт

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