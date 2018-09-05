Рафаэль НАДАЛЬ: «Мне жаль Тима, он мой друг»

Сегодня ночью Рафаэль Надаль в четвертьфинале US Open выиграл тяжелейшую 5-сетовую битву у Доминика Тима.

Испанец прокомментировал матч против Тима:

«Условия были тяжёлыми – слишком высокая влажность для меня. Мне очень жаль Доминика, он – мой близкий друг и просто отличный парень.

Он молод и имеет много времени, чтобы выиграть большие турниры. Я желаю ему всего наилучшего».

В полуфинале Надаль сыграет с Хуаном Мартином дель Потро.