Рафаэль НАДАЛЬ: «Мне жаль Тима, он мой друг»

Сегодня ночью Рафаэль Надаль в четвертьфинале US Open выиграл тяжелейшую 5-сетовую битву у Доминика Тима.
Испанец прокомментировал матч против Тима:
«Условия были тяжёлыми – слишком высокая влажность для меня. Мне очень жаль Доминика, он – мой близкий друг и просто отличный парень.
Он молод и имеет много времени, чтобы выиграть большие турниры. Я желаю ему всего наилучшего».
В полуфинале Надаль сыграет с Хуаном Мартином дель Потро.
Источник — Евроспорт
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