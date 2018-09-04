СТИВЕНС: «Горжусь, что попала в четвертьфинал. Могла вылететь раньше»

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала вылет с Открытого чемпионата США. В четвертьфинальном матче американка в двух сетах уступила Анастасии Севестовой из Латвии.
«Я могла вылететь еще в первом раунде, и это было бы очень плохо. И я горжусь тем, что попала в четвертьфинал и сыграла несколько действительно хороших матчей. Я старалась изо всех сил.
Когда вы плохо играете на важных мячах, матч может уйти от вас. Я думаю, что так случилось сегодня. Я не сумела собраться ментально и физически. Это был действительно тяжелый день, жара не сделала его интереснее», – сказала Стивенс.
После US Open Слоан Стивенс опуститься с третьего на восьмое место в рейтинге WTA.
Источник — WTA Insider
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