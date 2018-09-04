Касси. Стаховский выбывает после первого круга

В первом раунде хардового челленджера во Франции Сергей Стаховский (№138 ATP). встречался с Оскаром Отте из Германии (№183 ATP).
Украинец проиграл в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 21 минуту.
Касси. Первый раунд
Сергей Стаховский (Украина) – Оскар Отте (Германия) – 6:7(2), 6:3, 5:7
Ранее Стаховский потерпел неудачу в квалификации US Open и во втором раунде хардового челленджера на Мальорке.
Источник — Sport.ua
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