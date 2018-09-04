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Касси. Стаховский выбывает после первого круга

Украинец проиграл стартовый поединок на челленджере во Франции

  • 04.09.2018 19:09
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btu.org.ua. Сергей Стаховский
© btu.org.ua. Сергей Стаховский

В первом раунде хардового челленджера во Франции Сергей Стаховский (№138 ATP). встречался с Оскаром Отте из Германии (№183 ATP).

Украинец проиграл в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 21 минуту.

Касси. Первый раунд
Сергей Стаховский (Украина) – Оскар Отте (Германия) – 6:7(2), 6:3, 5:7

Ранее Стаховский потерпел неудачу в квалификации US Open и во втором раунде хардового челленджера на Мальорке.

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Источник — Sport.ua

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