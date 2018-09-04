Касси. Стаховский выбывает после первого круга

Последние комментарии

Слоан Стивенс – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 20:48 — Володимир Кузьмін Знову Еля на чужому х... горбі в рай попаде? 20:42 — Володимир Кузьмін Ну ось " дивачка" й виграла, як я й казав. Проте Еліні все байдуже 20:41 — Станислав Матусевич Итак, у Элины хорошие шансы по итогам ЮСО подняться на 6-е место в рейтинге и остаться 5-й в Чемп... 20:40 — dudigo78 з такою Слоан, навіть позавчорашня Еліна могла б на рівних грати

НЕЙМАР: «Ливерпуль не попадет в четверку лучших команд АПЛ» 20:48 — liverpoolfun85 Зато ПСЖ замкнёт четверку в групповом этапе ЛЧ)

Райкконен покинет Феррари, его заменит Леклер 20:48 — как их можно сравнивать, едут на одинаковых машинах, сколько гонок выиграл Феттель, а сколько рай...

САПРОНОВ: «Наша болельщицкая доля поддерживать Элину, а не стебаться» 20:48 — solovey-razboynik Что может быть лучше надежды и мечты? Мы хотим чтобы Свитолина выиграла Шлем? И она очень хочет. ...

US Open. Севастова остановила Стивенс и стала первой полуфиналисткой 20:47 — Андрій Федейко Хотілося б тепер почути знавців поганої гри Світоліної!!! Значить не все так просто було, якщо на...