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Мальорка. Стаховский проиграл матч одиночного разряда

Украинский теннисист в двух сетах уступил представителю Франции

  • 30.08.2018 14:19
  • 183 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Во втором раунде хардового челленджера на Мальорке Сергей Стаховский встречался с Кенни Де Схеппером из Франции (#205 ATP).

Украинец проиграл в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 16 минут.

Мальорка. Второй раунд
Кенни Де Схеппер (Франция) – Сергей Стаховский (Украина, 4) – 6:2, 6:4

Ранее Стаховский потерпел неудачу в квалификации US Open.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 30.08.2018 14:27
    0
    Пора завязывать если уже таким теннисистам проигрывать
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