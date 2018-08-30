Мальорка. Стаховский проиграл матч одиночного разряда

Во втором раунде хардового челленджера на Мальорке Сергей Стаховский встречался с Кенни Де Схеппером из Франции (#205 ATP).
Украинец проиграл в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 16 минут.
Мальорка. Второй раунд
Кенни Де Схеппер (Франция) – Сергей Стаховский (Украина, 4) – 6:2, 6:4
Ранее Стаховский потерпел неудачу в квалификации US Open.
Источник — Sport.ua
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