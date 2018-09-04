Тренер Надаля: «Рафе нужно быть более агрессивным»

Накануне Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал US Open, где сегодня ночью сыграет с Домиником Тимом.

Тренер первой ракетки мира Карлос Мойя рассказал о том, чего Надалю не хватало в предыдущих матчах:

«В матче против Басилашвили Рафа играл пассивно и ждал ошибок соперника. Ему нужно больше думать о своей игре, а не ждать атаки соперника, который рано или поздно ошибётся в виду слишком большой разницы в рейтинге. Учитывая погоду, подобные матчи нужно заканчивать быстрее.



Думаю, начиная уже со следующего матча игра Надаля изменится. Тим заставит его продемонстрировать наивысший уровень – это нужно для прогресса по ходу турнира. Он должен больше атаковать, быть агрессивным. Думаю, с этим проблем не возникнет».

Ранее стало известно, что Надаль сыграет в матче Кубка Дэвиса против Франции.