Надаль сыграет за Испанию на Кубке Дэвиса

Рафаэль Надаль вошел в состав сборной Испании на предстоящий полуфинал Кубка Дэвиса против Франции (14-16 сентября). Таким образом, Надаль выступит в Кубке Дэвиса уже во второй раз в нынешнем сезоне.
Кроме первой ракетки мира в состав испанцев вошли Фелисиано Лопес, Пабло Карреньо-Буста и Марсело Гранольерс.
Накануне Надаль вышел в четвертьфинал US Open. Ранее тренер испанца Карлос Мойя рассказал о том, что Надаль хочет играть во всех турнирах подряд.
Источник — Евроспорт
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