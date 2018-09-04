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Надаль сыграет за Испанию на Кубке Дэвиса

Первая ракетка мира поможет своей сборной в противостоянии с Францией

  • 04.09.2018 13:04
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль вошел в состав сборной Испании на предстоящий полуфинал Кубка Дэвиса против Франции (14-16 сентября). Таким образом, Надаль выступит в Кубке Дэвиса уже во второй раз в нынешнем сезоне.

Кроме первой ракетки мира в состав испанцев вошли Фелисиано Лопес, Пабло Карреньо-Буста и Марсело Гранольерс.

Накануне Надаль вышел в четвертьфинал US Open. Ранее тренер испанца Карлос Мойя рассказал о том, что Надаль хочет играть во всех турнирах подряд.

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Источник — Евроспорт

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