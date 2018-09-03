Карлос МОЙЯ: «Надаль думает, что ему 20 лет»

Личный тренер Рафаэля Надаля Карлос Мойя рассказал о том, как выстраивается игровой календарь испанца:

«Мы пытаемся выстроить правильный календарь. В этом году он не участвовал в таком большом количестве турниров, как раньше, так как был травмирован. В США на US Open Надаль приехал в отличной форме, он уверен в себе.

Я и вся наша команда пытаемся убедить его, что нужно себя беречь. Надаль думает и верит, что ему 20 лет! Он хочет принимать участие во всех турнирах, хочет везде побеждать. Но на этом этапе его карьеры это просто нереально».

Напомним, вчера Надаль вышел в четвертьфинал US Open.