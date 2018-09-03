Рафаэль НАДАЛЬ: «С Басилашвили было непросто»

Сегодня ночью Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал US Open, обыграв в 4 сетах Николоза Басилашвили – 6:3, 6:3, 6:7, 6:4.

Испанец сравнил этот матча с предыдущим поединком против Карена Хачанова:

«Сегодня я постоянно вёл в счете, а тогда было наоборот. Я проиграл первый сет, затем был брейк во втором сете. Но, конечно, сегодня тоже было непросто, я проиграл третий сет.

Думаю, только в начале третьего сета я сыграл неудачно. Я вёл 40-00 и должен был довести матч до победы. Но затем я промахнулся. Я должен был тогда сыграть умнее, мог выиграть 3:0, а не осложнять себе матч».