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Рафаэль НАДАЛЬ: «С Басилашвили было непросто»

Испанец прокомментировал выход в четвертьфинал US Open

  • 03.09.2018 11:39
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Сегодня ночью Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал US Open, обыграв в 4 сетах Николоза Басилашвили – 6:3, 6:3, 6:7, 6:4.

Испанец сравнил этот матча с предыдущим поединком против Карена Хачанова:

«Сегодня я постоянно вёл в счете, а тогда было наоборот. Я проиграл первый сет, затем был брейк во втором сете. Но, конечно, сегодня тоже было непросто, я проиграл третий сет.

Думаю, только в начале третьего сета я сыграл неудачно. Я вёл 40-00 и должен был довести матч до победы. Но затем я промахнулся. Я должен был тогда сыграть умнее, мог выиграть 3:0, а не осложнять себе матч».

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Источник — US Open

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