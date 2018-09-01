US Open. Надаль с боем вышел в следующий круг

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл в третьем круге Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю, посеянному под первым номером — 7:5, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7). Во втором сете испанец проигрывал с брейком, но сумел перевернуть игру на свою пользу.

Встреча продолжалась 4 часа 25 минут. Хачанов 22 раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Надаля 0 эйсов, 3 ошибки на подаче и 5 из 13 реализванных брейк-пойнтов.