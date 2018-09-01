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US Open. Надаль с боем вышел в следующий круг

Испанцу потребовалось 4 сета, чтобы обыграть Хачанова

  • 01.09.2018 08:43
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Российский теннисист Карен Хачанов  проиграл в третьем круге Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю, посеянному под первым номером — 7:5, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7). Во втором сете испанец проигрывал с брейком, но сумел перевернуть игру на свою пользу.
 
Встреча продолжалась 4 часа 25 минут. Хачанов 22 раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Надаля 0 эйсов, 3 ошибки на подаче и 5 из 13 реализванных брейк-пойнтов.
 
Надаль в четвертом круге сыграет с представителем Грузии Николозом Басилашвили. Грузинский теннисист в третьем круге переиграл Гвидо Пелью.
 

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Источник — Sport.ua

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