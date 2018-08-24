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Рафаэль НАДАЛЬ: «Для меня US Open – больше чем просто турнир»

Испанец любит атмосферу турнира в Нью-Йорке

  • 24.08.2018 19:24
  • 203 просмотра
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Накануне старта US Open-2018 Рафаэль Надаль признался, что турнир в Нью-Йорке – особенный для него:

«Я каждый день тренируюсь, чтобы быть готовым к US Open. Для меня это даже немного больше, чем просто крупный турнир. Здешнюю атмосферу тяжело сравнить с любым другим местом.

Мне очень нравятся ночные сеансы, контакт с болельщиками. В целом я очень комфортно себя чувствую в Нью-Йорке».

На US Open-2018 Надаль получил первый номер посева.

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Источник — ATP World Tour

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