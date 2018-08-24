Рафаэль НАДАЛЬ: «Для меня US Open – больше чем просто турнир»

Накануне старта US Open-2018 Рафаэль Надаль признался, что турнир в Нью-Йорке – особенный для него:
«Я каждый день тренируюсь, чтобы быть готовым к US Open. Для меня это даже немного больше, чем просто крупный турнир. Здешнюю атмосферу тяжело сравнить с любым другим местом.
Мне очень нравятся ночные сеансы, контакт с болельщиками. В целом я очень комфортно себя чувствую в Нью-Йорке».
На US Open-2018 Надаль получил первый номер посева.
Источник — ATP World Tour
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.