Ольга САВЧУК: «В теннисе сделала все, что хотела»

Напомним, в конце августа Ольга Савчук завершила свою карьеру теннисистки. Украинка подвела итоги своих выступлений в теннисе:

«Кажется, я сделала всё, что хотела. Конечно, всегда можно выступить лучше, выиграть больше, но я провела много матчей в Кубке Федерации за свою страну, выступила на Олимпиаде, а это было моей главной мечтой. Я давно достигла желаемого в одиночном разряде и хорошо выступала в паре. У меня появилось много друзей.

Я готова к новой жизни, к переменам и новым вызовам. Я рада, что приняла такое решение.

Когда я начала карьеру, теннисистки заканчивали выступать в 25 лет. Я думала, что закончу в 27. Я рано начала выступать, так что провела много лет в туре. Друзья продолжают говорить мне: «Почему ты уходишь из тенниса? Ты так молода». Я говорю: «Молода для чего?». Каждый воспринимает это по-своему. Кто-то готов закончить в 26 лет, кто-то — в 40, это нормально. Для меня нужное время пришло именно сейчас.

Моей идеей было написать книгу о самых безумных теннисных историях из жизни игроков: о путешествии из Марокко в США, которое длилось три дня, или о пропуске рейса. Я хотела пообщаться с разными игроками и послушать их истории. У всех они есть. Например, моя история о том, как у меня украли сумку в поезде в Милане. Или у Бояны Йовановски, которая по ошибке прилетела не в тот Карлсбад несколько лет назад. Я бы такую книгу почитала. Мне просто нужны связи в издательском бизнесе».