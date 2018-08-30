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Ольга Савчук проигрывает в последнем матче в карьере

Украинка покидает US Open и завершает профессиональную карьеру

  • 30.08.2018 21:08
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Tobias Frohlih. Ольга Савчук
© Tobias Frohlih. Ольга Савчук
Элина Свитолина и Ольга Савчук уступили в матче первого круга парного разряда US Open. Украинская пара проиграла словачкам Виктории Кужмовой и Магдалене Рыбариковой - 2:6, 5:7.
 
После этого матча Ольга Сачук завершит карьеру.
 
US Open. Женщины, парный разряд
Элина Свитолина/Ольга Савчук (Украина) - Виктория Кужмова/Магдалена Рыбарикова (Словакия) 2:6, 5:7.
 

Напомним, Ольга Савчук дебютировала в профессиональном туре в 2002 году.

На ее счету три титула WTA, которые она завоевала в Ташкенте, Катовице и Хобарте. В 2016-м году Ольга представляла Украину на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В прошлом сезоне теннисистка установила личный рекорд в парном рейтинге — 33-е место, а также показала лучший результат в карьере на парных турнирах Grand Slam — четвертьфинал Ролан Гаррос. Савчук является рекордсменкой сборной Украины в Кубке Федерации по количеству сыгранных лет (12) и по количеству парных побед (18).

 

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Источник — Sport.ua

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