Ольга Савчук проигрывает в последнем матче в карьере

Напомним, Ольга Савчук дебютировала в профессиональном туре в 2002 году.
На ее счету три титула WTA, которые она завоевала в Ташкенте, Катовице и Хобарте. В 2016-м году Ольга представляла Украину на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В прошлом сезоне теннисистка установила личный рекорд в парном рейтинге — 33-е место, а также показала лучший результат в карьере на парных турнирах Grand Slam — четвертьфинал Ролан Гаррос. Савчук является рекордсменкой сборной Украины в Кубке Федерации по количеству сыгранных лет (12) и по количеству парных побед (18).
Источник — Sport.ua
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