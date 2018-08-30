Ольга Савчук проигрывает в последнем матче в карьере

21:39 —

Заря 14 млн, а Лейпциг 300 млн евро.Для сравнения вся Премьер-лига Украины 255 млн евро.

21:39 — Vitya Nesplyak

Какого это убожище тут делает и распостраняет кому то смнрть.Ты ест мясо ты вообще не до челове...

21:39 — tample_ck7070

Самое главное теперь не трогать Вернидуба, команда показывает стабильность в ЛЕ и дай Бог в следу...

21:38 — MacGyver

Очередной путриот сидящий на немецком пособии, и свято верящий что он лучше прочих беженцев )))

21:37 — Олександр Бондаренко

Там Китай скоро зайдет и виебет вас тварей,от тогда и посмотрем кто будет сосать!!!