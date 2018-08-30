Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ольга Савчук завершит карьеру после US Open

Турнир в США станет последним для 30-летней украинской спортсменки

  • 30.08.2018 11:10
  • 490 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
БТУ. Ольга Савчук
© БТУ. Ольга Савчук

30-летняя украинская теннисистка Ольга Савчук завершит карьеру после окончания US Open-2018. Соревнования в США станут для спортсменки последним турниром.

Ранее один из редакторов WTA Дэвид Кейн разместил твит, в котором сообщил, что Элина Свитолина решила выступить в парном разряде на US Open, чтобы поддержать свою подругу Ольгу Савчук, которая играет свой последний турнир Большого Шлема.

«Да, действительно этот US Open — мой самый последний турнир. Я уже давно приняла для себя такое решение, что завершу карьеру именно в Нью-Йорке, и уже сообщила об этом в WTA. Какие планы на будущее? Давайте поговорим об этом после окончания турнира. Пока готовлюсь к завтрашнему матчу», — сказала Савчук.

Ольга Савчук дебютировала в профессиональном туре в 2002 году.

На ее счету три титула WTA, которые она завоевала в Ташкенте, Катовице и Хобарте. В 2016-м году Ольга представляла Украину на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В прошлом сезоне теннисистка установила личный рекорд в парном рейтинге — 33-е место, а также показала лучший результат в карьере на парных турнирах Grand Slam — четвертьфинал Ролан Гаррос. Савчук является рекордсменкой сборной Украины в Кубке Федерации по количеству сыгранных лет (12) и по количеству парных побед (18).

В матче первого круга Открытого чемпионата США Ольга Савчук вместе с Элиной Свитолиной будет противостоять словацкой паре Виктория Кужмова/Магдалена Рыбарикова. Поединок состоится в четверг, 30-го августа.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    lenata_p
    online
      lenata_p, 30.08.2018 11:21
    0
    Спасибо за все годы труда.
    И дай Бог найти себя после. Дай Бог.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.