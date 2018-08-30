Ольга Савчук завершит карьеру после US Open

30-летняя украинская теннисистка Ольга Савчук завершит карьеру после окончания US Open-2018. Соревнования в США станут для спортсменки последним турниром.

Ранее один из редакторов WTA Дэвид Кейн разместил твит, в котором сообщил, что Элина Свитолина решила выступить в парном разряде на US Open, чтобы поддержать свою подругу Ольгу Савчук, которая играет свой последний турнир Большого Шлема.

«Да, действительно этот US Open — мой самый последний турнир. Я уже давно приняла для себя такое решение, что завершу карьеру именно в Нью-Йорке, и уже сообщила об этом в WTA. Какие планы на будущее? Давайте поговорим об этом после окончания турнира. Пока готовлюсь к завтрашнему матчу», — сказала Савчук.

Ольга Савчук дебютировала в профессиональном туре в 2002 году.

На ее счету три титула WTA, которые она завоевала в Ташкенте, Катовице и Хобарте. В 2016-м году Ольга представляла Украину на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В прошлом сезоне теннисистка установила личный рекорд в парном рейтинге — 33-е место, а также показала лучший результат в карьере на парных турнирах Grand Slam — четвертьфинал Ролан Гаррос. Савчук является рекордсменкой сборной Украины в Кубке Федерации по количеству сыгранных лет (12) и по количеству парных побед (18).

В матче первого круга Открытого чемпионата США Ольга Савчук вместе с Элиной Свитолиной будет противостоять словацкой паре Виктория Кужмова/Магдалена Рыбарикова. Поединок состоится в четверг, 30-го августа.