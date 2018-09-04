US Open. Киченок уступает в четвертьфинале микста

Надежда Киченок в паре с голландцем Уэсли Коольхофом уступила в четвертьфинале US Open. Украинка уступила дуэту Джейми Маррей/Бетани Маттек-Сэндс - 6:7, 7:6, 7:10.
Матч длился 2 часа, 11 минут.
Надежда впервые сыграла в смешанном парном разряде в Австралии в этом году (вместе с испанцем Марселем Гранольерсом).
Напомним, в женском парном разряде Надежда Киченок вылетела в первом круге.
Источник — Sport.ua
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