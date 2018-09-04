US Open. Киченок уступает в четвертьфинале микста

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Дарио Срна попал в сборную 3-го тура серии А по версии WhoScored 11:11 — druyshenco_viktor Да, понимаю эмоции моих побратимов - синих курочек. Во как раскудахтались.И из-за чего - Дарио по...

Шовковский вошел в тренерский штаб сборной Украины 11:11 — jekavayp Лучше бы Михайлова заменил в ДК