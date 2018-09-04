Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Киченок уступает в четвертьфинале микста

Украинка завершает выступления на Открытом чемпионате США

  • 04.09.2018 10:29
  • 124 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
EPA. Надежда Киченок
© EPA. Надежда Киченок
Надежда Киченок в паре с голландцем Уэсли Коольхофом уступила в четвертьфинале US Open. Украинка уступила дуэту Джейми Маррей/Бетани Маттек-Сэндс - 6:7, 7:6, 7:10.
 
Матч длился 2 часа, 11 минут. 
Надежда впервые сыграла в смешанном парном разряде в Австралии в этом году (вместе с испанцем Марселем Гранольерсом). 

Напомним, в женском парном разряде Надежда Киченок вылетела в первом круге.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.