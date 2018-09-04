ФЕДЕРЕР о вылете с US Open: «Я не мог набрать в грудь воздух»

«Сегодня было очень жарко. Это была одна из тех ночей, когда я не мог набрать в грудь воздух. Воздух на корте не циркулировал вообще. Я изо всех сил пытался справиться с условиями, но итог вы видите. Это один из первых случаев, когда я столкнулся с подобным», – сказал Федерер.

В четвертьфинале Миллман сыграет с Новаком Джоковичем.