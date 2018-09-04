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ФЕДЕРЕР о вылете с US Open: «Я не мог набрать в грудь воздух»

Швейцарский теннисист неожиданно уступил Джону Милллману

  • 04.09.2018 10:03
  • 1037 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Вторая ракетка мира Роджер Федерер в матче четвертого раунда Открытого чемпионата США уступил австралийцу Джону Миллману – 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (2:7). 
 
«Сегодня было очень жарко. Это была одна из тех ночей, когда я не мог набрать в грудь воздух. Воздух на корте не циркулировал вообще. Я изо всех сил пытался справиться с условиями, но итог вы видите. Это один из первых случаев, когда я столкнулся с подобным», – сказал Федерер.
 
В четвертьфинале Миллман сыграет с Новаком Джоковичем.
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Источник — ATP World Tour

(3 голоса)

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Комментарии
    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 04.09.2018 11:04
    0
    верим,видели что с Лесей было.
    Ссылка
    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 04.09.2018 11:04
    0
    верим,видели что с Лесей было.
    Ссылка
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