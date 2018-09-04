ФЕДЕРЕР о вылете с US Open: «Я не мог набрать в грудь воздух»

Вторая ракетка мира Роджер Федерер в матче четвертого раунда Открытого чемпионата США уступил австралийцу Джону Миллману – 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (2:7).
«Сегодня было очень жарко. Это была одна из тех ночей, когда я не мог набрать в грудь воздух. Воздух на корте не циркулировал вообще. Я изо всех сил пытался справиться с условиями, но итог вы видите. Это один из первых случаев, когда я столкнулся с подобным», – сказал Федерер.
В четвертьфинале Миллман сыграет с Новаком Джоковичем.
Источник — ATP World Tour
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.