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СЕВАСТОВА: «Третий сет со Свитолиной был одним из лучших для меня»

Латвийская теннисистка – о выходе в четвертьфинал US Open

  • 03.09.2018 16:49
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Jimmie48 Photography. Анастасия Севастова
© Jimmie48 Photography. Анастасия Севастова
Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова рассказала о победе в четвертом раунде US Open, где она в трех сетах переиграла украинку Элину Свитолину.
 
«Первый сет был очень хорошим, мы обе играли на уровне. А третий сет был очень важным и одним из лучших для меня. Я выиграла первый гейм, потом удержала свою подачу, почувствовала себя более свободно и начала просто играть. Во втором сете она играла так же, разве что меньше ошибалась. Я ментально немного выключилась – у меня до сих пор с этим бывают проблемы.
 
Как мне удалось выйти в четвертьфинал третий год подряд? Без понятия (улыбается). Наверное, это какая-то закономерность, потому что на некоторых турнирах я всегда играю хорошо. Например, на Мальорке я играла в финале три года подряд, в Бухаресте выступаю довольно успешно. Наверное, я уверена в том, что могу удачно выступать из года год и здесь. Но в этом сезоне уже сложнее: первый круг против Векич, третий круг против Макаровой, сегодня против Свитолиной», – сказала Севастова.
 
Также Анастасия поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с действующей чемпионкой Слоан Стивенс в четвертьфинале.
 
«Возможно, третий раз станет счастливым для меня. Возможно, и нет. Думаю, что уже показала здесь хороший результат. Надеюсь, мы сыграет на корте имени Артура Эша и покажем хороший уровень тенниса. Я играла против нее в Монреале и проиграла. Но на турнирах Большого Шлема всё по-другому, здесь другое давление. Мне будет необходимо играть в свой теннис. Сегодня я играла потрясающе в двух сетах - первом и третьем. Мне кажется, я всегда использую свои шансы», – добавила латвийка.
 
 
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Источник — Большой теннис Украины

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