US Open. Стивенс обыграла Мертенс и продолжает защиту титула

Американская теннисистка Слоан Стивенс в четвертом круге US Open встречалась с 15-сеянной Элисе Мертенс из Бельгии. Действующая чемпионка Открытого чемпионата США, Стивенс одолела соперницу в двух сетах - 6:3, 6:3.
Теннисистки пробыли на корте 1 час 26 минут. На счету Стивенс одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта. Мертенс соверишила 1 эйс, 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейка.
US Open, женщины. 4-й круг
Слоан Стивенс (США) - Элисе Мертенс (Бельгия) 6:3, 6:3
В 1/4 турнира Стивенс сыграет с Анастасией Севастовой, которая ранее обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 3:6, 6:1, 0:6.
Также в четвертьфинал вышла другая американская теннисистка Серена Уильямс. Экс-первая ракетка мира в трех сетах обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи - 6:0, 4:6, 6:3.
Матч длился 1 час 37 минут. Серена совершила 18 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Канепи 4 раза подала навылет, совершила 3 ошибки на подаче и дважды реализовала брейк-пойнт.
US Open, женщины. 4-й круг
Кайа Канепи (Эстония) - Серена Уильямс (США) 0:6, 6:4, 3:6
В четвертьфинале US Open Уильямс сыграет с восьмой ракеткой турнира — чешкой Каролиной Плишковой.
Источник — Sport.ua
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