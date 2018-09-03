US Open. Стивенс обыграла Мертенс и продолжает защиту титула

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Карпати сенсаційно обіграли Динамо на НСК Олімпійський 09:00 — bonddp Сначала Аякс,потому Черноморец,теперь-Карпаты...кто следующий?

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North стала победительницей DreamHack Masters Stockholm 08:49 — helkern Молодці хлопці, заслужена перемога, хоч і дуже неочікувана. MSL топово відіграв

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