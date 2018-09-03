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US Open. Стивенс обыграла Мертенс и продолжает защиту титула

Также на турнире продолжает сражаться Серена Уильямс

  • 03.09.2018 08:07
  • 255 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Слоан Стивенс
© Getty Images. Слоан Стивенс
Американская теннисистка Слоан Стивенс в четвертом круге US Open встречалась с 15-сеянной Элисе Мертенс из Бельгии. Действующая чемпионка Открытого чемпионата США, Стивенс одолела соперницу в двух сетах - 6:3, 6:3.
 
Теннисистки пробыли на корте 1 час 26 минут. На счету Стивенс одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта. Мертенс соверишила 1 эйс, 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейка.
 
US Open, женщины. 4-й круг
Слоан Стивенс (США) - Элисе Мертенс (Бельгия) 6:3, 6:3
 
В 1/4 турнира Стивенс сыграет с Анастасией Севастовой, которая ранее обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 3:6, 6:1, 0:6. 
 
Также в четвертьфинал вышла другая американская теннисистка Серена Уильямс. Экс-первая ракетка мира в трех сетах обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи - 6:0, 4:6, 6:3. 
 
Матч длился 1 час 37 минут. Серена совершила 18 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Канепи 4 раза подала навылет, совершила 3 ошибки на подаче и дважды реализовала брейк-пойнт.
 
US Open, женщины. 4-й круг
Кайа Канепи (Эстония) - Серена Уильямс  (США) 0:6, 6:4, 3:6
 
В четвертьфинале US Open Уильямс сыграет с восьмой ракеткой турнира — чешкой Каролиной Плишковой.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Леонид Данилов
    Леонид Данилов, 03.09.2018 08:47
    0
    Свитолина опять испортила настроение на неделю Ну как так можно играть выиграть второй сет 6-1 и без борьбы проиграть третий Ещё пару кг сбросить и можно заканчивать с теннисом Жаль !
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