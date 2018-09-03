Ястремская и Козлова выступят на турнире в Чикаго

За 30млн купити клуб Прімери це взагалі мрія, якщо взяти до уваги скільки зараз коштують гравці))

Я думаю он имел ввиду призовые за выход в группу ЛЧ. Клуб пробившийся в группу получит за это 15,...

15:13 — darvey77

Юрий Логвинский, 03.09.2018 15:09 - да дело в том что ситуация в ДК сейчас такая что полная дупа ...

15:09 — Юрий Логвинский

Парни, ругая Суркиса Вы льете бальзам на сердце вЕЛИКОГО эксперта Леоненко. Злоба на руководство ...