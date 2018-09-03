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Ястремская и Козлова выступят на турнире в Чикаго

Украинки на этой неделе стартуют в основной сетке турнира WTA 125k Series

  • 03.09.2018 14:29
  • 226 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Козлова примут участие в турнире WTA 125k Series в Чикаго.
 
18-летняя Даяна Ястремская в первом круге померяется силами с пятой сеяной Полин Пармантье из Франции.
 
Катерина Козлова на старте сыграет с Зариной Дияс из Казахстана, которая получила от организаторов третий номер посева.
 
Напомним, и Ястремская, и Козлова проиграли свои первые матчи в основной сетке Открытого чемпионата США.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.09.2018 14:57
    +1
    Для Даяны сразу неплохая проверка после холодного душа от Муховой. Хорошо бы трансляцию посмотреть, если таковая будет.
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