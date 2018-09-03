Ястремская и Козлова выступят на турнире в Чикаго

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Козлова примут участие в турнире WTA 125k Series в Чикаго.
18-летняя Даяна Ястремская в первом круге померяется силами с пятой сеяной Полин Пармантье из Франции.
Катерина Козлова на старте сыграет с Зариной Дияс из Казахстана, которая получила от организаторов третий номер посева.
Напомним, и Ястремская, и Козлова проиграли свои первые матчи в основной сетке Открытого чемпионата США.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.