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Роджер ФЕДЕРЕР: «Кирьос подражает мне»

Швейцарец обратил внимание на подачу Ника Кирьоса

  • 02.09.2018 14:41
  • 461 просмотр
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

После победы над Ником Кирьосом в третьем раунде US Open Роджер Федерер обратил внимание на то, что австралиец подражает его подаче:

«Я сразу понял, что он подражает моей подаче, за последние месяцы я видел это не раз. Рад, что он использовал моё движение. Эта техника приносит очки. Шутка.

Это весело. По-моему, в Штутгарте он разминался перед матчем и подавал так же, как я. Знаю, такие движения связаны с разогревом плеча. Другие теннисисты, вероятно, используют свою технику. Всё нормально».

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Источник — US Open

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