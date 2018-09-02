Роджер ФЕДЕРЕР: «Кирьос подражает мне»

После победы над Ником Кирьосом в третьем раунде US Open Роджер Федерер обратил внимание на то, что австралиец подражает его подаче:
«Я сразу понял, что он подражает моей подаче, за последние месяцы я видел это не раз. Рад, что он использовал моё движение. Эта техника приносит очки. Шутка.
Это весело. По-моему, в Штутгарте он разминался перед матчем и подавал так же, как я. Знаю, такие движения связаны с разогревом плеча. Другие теннисисты, вероятно, используют свою технику. Всё нормально».
Источник — US Open
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