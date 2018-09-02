ВИДЕО ДНЯ. Федерер шокировал Кирьоса фантастическим розыгрышем

В 1/16 финала US Open-2018 37-летнему швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру противостоял 23-летний австралиец Ник Кирьос.

В одном из игровых моментов Федерер достал настолько сложный мяч, что Кирьос выпучил глаза от удивления. «Кирьос пошел к Федереру за автографом», — пошутил комментатор матча.

В итоге, Федерер обыграл Кирьоса в трех сетах: 6/4, 6/1, 7/5.