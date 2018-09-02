ВИДЕО ДНЯ. Федерер шокировал Кирьоса фантастическим розыгрышем

В 1/16 финала US Open-2018 37-летнему швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру противостоял 23-летний австралиец Ник Кирьос.
В одном из игровых моментов Федерер достал настолько сложный мяч, что Кирьос выпучил глаза от удивления. «Кирьос пошел к Федереру за автографом», — пошутил комментатор матча.
В итоге, Федерер обыграл Кирьоса в трех сетах: 6/4, 6/1, 7/5.
Инопланетный розыгрыш от Федерера, после которого Кирьос чуть не пошел за автографом прямо во время матча ☄💥🔥#USOpen при поддержке @1xstavka pic.twitter.com/MghqfkwMhv— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 2 сентября 2018 г.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
тому очко не мали зарахувати
тому очко не мали зарахувати
Нет. Главное попасть в половину корта соперников. Каким образом - не важно. Практически в каждом матче есть обводящие удары, когда мяч пролетает ниже сетки и попадает в корт. Просто в этом моменте это отчётливо видно
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.