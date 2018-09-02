Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ВИДЕО ДНЯ. Федерер шокировал Кирьоса фантастическим розыгрышем

Швейцарский теннисист сумел достать невероятный мяч

  • 02.09.2018 13:07
  • 1460 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images. Ник Кирьос
© Getty Images. Ник Кирьос

В 1/16 финала US Open-2018 37-летнему швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру противостоял 23-летний австралиец Ник Кирьос.

В одном из игровых моментов Федерер достал настолько сложный мяч, что Кирьос выпучил глаза от удивления. «Кирьос пошел к Федереру за автографом», — пошутил комментатор матча.

В итоге, Федерер обыграл Кирьоса в трех сетах: 6/4, 6/1, 7/5.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 02.09.2018 13:18
    -1
    Мяч засчитали???
    Ссылка
    X-Ray
    online
      X-Ray, 02.09.2018 13:33
    0
    судя по изменению счета, мяч засчитан)
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 02.09.2018 13:43
    -7
    мячі ніби перекидують через сітку, а не просто перекидують хоч як на іншу половину корту.
    тому очко не мали зарахувати
    Ссылка
    Zirkaa
    online
      Zirkaa, 02.09.2018 13:47
    +3
    Michael Savchyn, 02.09.2018 13:43
    мячі ніби перекидують через сітку, а не просто перекидують хоч як на іншу половину корту.
    тому очко не мали зарахувати

    Нет. Главное попасть в половину корта соперников. Каким образом - не важно. Практически в каждом матче есть обводящие удары, когда мяч пролетает ниже сетки и попадает в корт. Просто в этом моменте это отчётливо видно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.