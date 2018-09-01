US Open. Снигур вышла в основу юниорского турнира

Украинка Дарья Снигур успешно преодолела квалификационный барьер юниорского US Open. В финале отборочного турнира 15-летняя теннисистка в двух сетах разобралась с Федерикой Росси из Италии.
Юниорский US Open. Полуфинал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Федерика Росси (Италия) – 7:6(2), 6:3
В полуфинале Снигур также в двух сетах разобралась с Робин Монтгомери из США.
Отметим, что еще одна украинка Дарья Лопатецкая свой финал квалификации сыграет завтра.
Напомним, в основной сетке Открытого чемпионата США из украинок выступят Маргарита Белоконь и Виктория Дема.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.