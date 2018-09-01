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US Open. Снигур вышла в основу юниорского турнира

Украинка успешно преодолела сито квалификации

  • 01.09.2018 22:40
  • 316 просмотров
  • 1 комментарий
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tennisua.org. Дарья Снигур,
© tennisua.org. Дарья Снигур,
Украинка Дарья Снигур успешно преодолела квалификационный барьер юниорского US Open. В финале отборочного турнира 15-летняя теннисистка в двух сетах разобралась с Федерикой Росси из Италии.
 
Юниорский US Open. Полуфинал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Федерика Росси (Италия) – 7:6(2), 6:3
 
В полуфинале Снигур также в двух сетах разобралась с Робин Монтгомери из США.
 
Отметим, что еще одна украинка Дарья Лопатецкая свой финал квалификации сыграет завтра.
 
Напомним, в основной сетке Открытого чемпионата США из украинок выступят Маргарита Белоконь и Виктория Дема.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 01.09.2018 22:44
    +1
    Треба було зазначити, що в квалі наші тенісистки серед сіяних)))
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