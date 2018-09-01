US Open. Снигур поборется за выход в основу юниорского турнира

Украинка Дарья Снигур успешно преодолела первый круг квалификации юниорского US Open. В стартовом для себя матче 15-летняя теннисистка в двух сетах разобралась с 13-летней обладательницей wild card Робин Монтгомери из США.
Юниорский US Open. Полуфинал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Робин Монтгомери (США) – 6:3, 6:3
За место в основе Снигур, посеянная под пятым номером, поспорит с Федерикой Росси из Италии.
Отметим, что поединок еще одной украинки Дарьи Лопатецкой не состоялся и перенесен на сегодня.
Источник — Sport.ua
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