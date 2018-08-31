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US Open. Две украинки стартуют в квалификации юниорского турнира

Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая проведут первые матчи на кортах Нью-Йорка

  • 31.08.2018 10:25
  • 468 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
Федерация тенниса Украины, Дарья Лопатецкая
© Федерация тенниса Украины, Дарья Лопатецкая
Две украинские теннисистки стартуют в квалификации юниорского US Open. 
 
15-летняя Дарья Снигур, посеянная под пятым номером, проведет поединок первого круга против 13-летней обладательницей wild card Робин Монтгомери из США. Отметим, что Снигур в 2018 году играла на двух мэйджорах (на Ролан Гаррос был проигрыш в первом раунде квалификации, на Уимблдоне – поражение в первом раунде основного турнира). Матч с участием Снигур состоится третьим запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
 
15-летняя Дарья Лопатецкая, которая получила восьмой номер посева, сразится с 18-летней польской теннисисткой Вероникой Фалковской. Матч с участием Лопатецкой пройдет третьим запуском корте №6. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
 
Напомним, в основной сетке Открытого чемпионата США из украинок выступят Маргарита Белоконь и Виктория Дема.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Grinders
    online
      Grinders, 31.08.2018 11:03
    +2
    Вы если копируете новость с другого сайта и редактируете её, то желательно источник указывайте, исправляйте слова, которые изменились в результате редактирования и читайте внимательно. Снигур прошла квалификацию на Уимблдоне и только потом проиграла в основе. Да и корты это не просто №1 и №6, а там совсем другой теннисный центр, а не BJK, где проходит US Open.
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