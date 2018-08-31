US Open. Две украинки стартуют в квалификации юниорского турнира

Две украинские теннисистки стартуют в квалификации юниорского US Open.

15-летняя Дарья Снигур, посеянная под пятым номером, проведет поединок первого круга против 13-летней обладательницей wild card Робин Монтгомери из США. Отметим, что Снигур в 2018 году играла на двух мэйджорах (на Ролан Гаррос был проигрыш в первом раунде квалификации, на Уимблдоне – поражение в первом раунде основного турнира). Матч с участием Снигур состоится третьим запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

15-летняя Дарья Лопатецкая, которая получила восьмой номер посева, сразится с 18-летней польской теннисисткой Вероникой Фалковской. Матч с участием Лопатецкой пройдет третьим запуском корте №6. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Напомним, в основной сетке Открытого чемпионата США из украинок выступят Маргарита Белоконь и Виктория Дема.