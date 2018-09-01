US Open. Лопатецкая пробилась в финал квалификации юниорского турнира

В полуфинале квалификации юниорского US Open украинская теннисистка Дарья Лопатецкая обыграла Веронику Фалковски из Польши.
15-летняя спортсменка выиграла в двух сетах - 6:2, 6:1.
В основной сетке юниорского US Open будут выступать украинки Виктория Дема и Маргарита Белоконь.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.