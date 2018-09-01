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US Open. Лопатецкая пробилась в финал квалификации юниорского турнира

Дарья Лопатецкая близка к выходу в основную сетку

  • 01.09.2018 19:42
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Федерация тенниса Украины. Дарья Лопатецкая
© Федерация тенниса Украины. Дарья Лопатецкая

В полуфинале квалификации юниорского US Open украинская теннисистка Дарья Лопатецкая обыграла Веронику Фалковски из Польши.

15-летняя спортсменка выиграла в двух сетах - 6:2, 6:1.

В основной сетке юниорского US Open будут выступать украинки Виктория Дема и Маргарита Белоконь.

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Источник — Sport.ua

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