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Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка третьего круга US Open

  • 01.09.2018 09:46
  • 952 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Первого сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) проведет поединок третьего раунда US Open. Соперницей украинки станет представительница Чехии Катерина Синякова (№54 WTA).
 
Поединок состоится вторым запуском на корте «Grandstand». Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
 
Букмекеры верят в победу украинки: 1,5 против 2,85 на триумф чешки.
 
Победительница матча в четвертом раунде сыграет против кого-то из пары Кики Бертенс – Маркета Вондрушова.
 
Напомним, в предыдущем раунде Цуренко переиграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ssssyab
    online
      ssssyab, 01.09.2018 10:21
    0
    Лася прошу тебе не рослабляйся,бо буде важче ніж з Возняцкі.
    Удачі 6:3 6:3!
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