Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) проведет поединок третьего раунда US Open. Соперницей украинки станет представительница Чехии Катерина Синякова (№54 WTA).
Поединок состоится вторым запуском на корте «Grandstand». Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Букмекеры верят в победу украинки: 1,5 против 2,85 на триумф чешки.
Победительница матча в четвертом раунде сыграет против кого-то из пары Кики Бертенс – Маркета Вондрушова.
Напомним, в предыдущем раунде Цуренко переиграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки.
Источник — Sport.ua
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