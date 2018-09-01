Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10:51 — joe777

Агрессивный футбол . Эти шавки арендупольские не посмеют пойти ни в один ж...

10:49 — AlexDSan

Так і буде бій! Щоправда з власною совістю, якщо вони в них ще залишилися

10:43 — zzg77

Так Захарченко тоже был человеком ахмет-хана. А по поводу футбола, то агрессивный футбол от Баби...

10:34 — mmukomol

Тимчасово виконуючий обов'язки ватажка "ДНР" Дмитро Трапезников, якого призначили на по...

10:32 — A-68

"Бабло"- переможець цього протистояння.!!!

10:23 — zport

С уверенностью можно сказать то, что если шахтер не выиграет (маловероятно, но все же), то Монзул...

10:18 — stopor2016

Бабич зуб давал , что будет бой !