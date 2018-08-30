Элина СВИТОЛИНА: «Мы учли опыт матча с Марией на Уимблдоне»

- Скажи, сегодня рисунок игры был совершенно не похож на тот, который мы видели в первом круге: ты действовала активнее, часто и успешно выходила к сетке… Поймала свою игру, или это была новая установка?

- Конечно, это была разработанная стратегия. Для меня всегда очень важно иметь четкий план действий против того или иного игрока. Мария, кстати, специфическая соперница: она охотно идет к сетке, очень часто выполняет резаные удары, к этому необходимо быть готовым, чтобы не позволить ей на таком фоне развить успех. При определении тактики на сегодняшний матч, мы, разумеется, учитывали опыт нашего матча на Уимблдоне. Поэтому было четкое понимание, что и как нужно делать.

- Ты постоянно входила в корт, шла на сетку…

- Конечно! Это и была часть плана. Ее резаные удары очень низкие, неприятные, значит, мне нужно было как можно раньше встречать мяч, дабы она не использовала потенциальное преимущество этих ударов. Кроме того, я постепенно перестраиваю свою игру, добавляю агрессии. В последнее время я стараюсь много выходить к сетке. В последние полтора года мы много работали именно над этими элементами, и сегодня, думаю, был один из тех дней, когда большой труд принес свои плоды: я сделала много выходов и выиграла где-то 85% мячей (17 мячей из 25 сыгранных – 68%). Конечно, так получается не всегда, но необходимо уметь, знать, что ты это умеешь, и всегда держать это умение про запас. Безусловно, нельзя избежать ошибок, но не нарабатывая новые элементы, не рискуя их выполнять, ты остановишься в развитии и практически сразу покатишься назад. Между прочим, то, что я в последнее время часто играю микст на турнирах Большого шлема, это элемент нарабатывания определенных ударов – с лета, активного приема, острой подачи…