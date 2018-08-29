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US Open. Стала известна соперница Свитолиной по третьему кругу

Украинка сыграет проти китаянки Ван Цян

  • 29.08.2018 23:29
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Getty Images. Ван Цян
© Getty Images. Ван Цян
Китайская теннисистка Ван Цян успешно преодолела второй круг Открытого чемпионата США по теннису. В матче против румынки Ирины Бегу представительница Поднебесной выиграла в двух сетах.
 
US Open. Второй круг
Ван Цян (Китай) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:3, 6:1
 
Таким образом, Ван Цян вышла на украинку Элину Свитолину, которая ранее также в двух партия справилась с немкой Татьяной Марией.
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Источник — Sport.ua

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