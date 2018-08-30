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Стэн ВАВРИНКА: «Не очень здорово себя чувствовал»

Швейцарец – о победе над Юго Эмбером на US Open

  • 30.08.2018 12:58
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Getty Images. Стэн Вавринка
© Getty Images. Стэн Вавринка

Во втором раунде US Open Стэн Вавринка в 4 сетах одолел француза Юго Эмбера (7:6, 4:6, 6:3, 7:5). Несмотря на это, швейцарец остался недоволен собой:

«Это был тяжелый бой против игрока, с которым я раньше никогда не встречался. Он молодой игрок, этим летом отлично выступает, тут прошел квалификацию, выиграл матч. Он левша, почти не дает поймать ритм, отлично играет.

Мне кажется, я немного сдал, когда повел с брейком во втором сете. Потерял сосредоточенность на правильных вещах. Весь матч я не очень здорово себя чувствовал, не очень хорошо чувствовал мяч. А хотелось бы иначе.

Но мне было важно держаться психологически, стараться играть агрессивно. Как я уже говорил, условия были тяжелыми для нас обоих, так что я просто хотел цепляться».

В первом раунде Вавринка выбил из турнира Григора Димитрова.

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Источник — ATP World Tour

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