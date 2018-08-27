US Open. Вавринка выбил Димитрова в первом круге

Швейцарец Стэн Вавринка уверенно обыграл болгарина Григора Димитрова — 6:3, 6:2, 7:5 и вышел во второй круг US Open.

В третьем сете Димитров навязал сопернику борьбу и при счете 5:3 подавал на сет, но не взял свою подачу. Как результат, Вавринка взял четыре гейма подряд и победил в матче.

Игра длилась 2 часа 24 минуты. На счету Вавринки 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 брейков. Тогда как Димитров сделал 6 эйсов, 7 двойных ошибок, использовал 1 брейк-поинт из 8-ми.

US Open. Мужчины. Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария) - Григор Димитров (Болгария) 6:3, 6:2, 7:5.

Отметим, что Димитров второй раз подряд проигрывает Вавринке в первом круге турнира «Большого шлема». До этого болгарин уступил Стэну на Уимблдоне.

Во втором круге Вавринка сыграет с победителем квалификации Уго Умбером, который в первом раунде обыграл Коллина Алтамирано - 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.