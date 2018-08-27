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US Open. Вавринка выбил Димитрова в первом круге

8-я ракетка турнира Григор Димитров уступает на старте соревнований

  • 27.08.2018 22:29
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Getty Images. Григор Димитров
© Getty Images. Григор Димитров
Швейцарец Стэн Вавринка уверенно обыграл болгарина Григора Димитрова — 6:3, 6:2, 7:5 и вышел во второй круг US Open.
 
В третьем сете Димитров навязал сопернику борьбу и при счете 5:3 подавал на сет, но не взял свою подачу. Как результат, Вавринка взял четыре гейма подряд и победил в матче.
 
Игра длилась 2 часа 24 минуты. На счету Вавринки 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 брейков. Тогда как Димитров сделал 6 эйсов, 7 двойных ошибок, использовал 1 брейк-поинт из 8-ми.
 
US Open. Мужчины. Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария) - Григор Димитров (Болгария) 6:3, 6:2, 7:5.
 
Отметим, что Димитров второй раз подряд проигрывает Вавринке в первом круге турнира «Большого шлема». До этого болгарин уступил Стэну на Уимблдоне.
 
Во втором круге Вавринка сыграет с победителем квалификации Уго Умбером, который в первом раунде обыграл Коллина Алтамирано - 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
 
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Источник — Sport.ua

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