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Сергей Стаховский – Кенни Де Схеппер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга хардового челленджера в Испании

  • 30.08.2018 13:10
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Украинец Сергей Стаховский (#138 ATP) сыграет второй матч одиночного разряда на челленджере в Мальорке. Его соперник Кенни Де Схеппер из Франции (#205 ATP).
 
Ориентировочное время начала поединка  – 12:30 по Киеву.
 
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Источник — Sport.ua

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