Сергей Стаховский – Кенни Де Схеппер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинец Сергей Стаховский (#138 ATP) сыграет второй матч одиночного разряда на челленджере в Мальорке. Его соперник Кенни Де Схеппер из Франции (#205 ATP).
Ориентировочное время начала поединка – 12:30 по Киеву.
Напомним, в первом круге Стаховский обыграл Эмилио Гомеса из Эквадора. Также Сергей победно стартовал и в парном разряде турнира в Мальорке.
Источник — Sport.ua
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