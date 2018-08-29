Мальорка. Стаховский стартовал с победы

В первом раунде хардового челленджера на Мальорке Сергей Стаховский встречался с представителем Эквадора Эмилио Гомесом, занимающим 369-е место в рейтинге АТР.
Украинец сумел одержать победу в двух сетах, выиграв вторую партию на тай-брейке. Матч продолжался 1 час и 41 минуту.
1-й раунд
Эмилио Гомес (Эквадор) – Сергей Стаховский (Украина, 4) – 4:6, 6:7 (6)
Следующим соперником Стаховского стане победитель встречи Роберто Ортега-Ольмедо – Кевин Де Схеппер.
Ранее Стаховский потерпел неудачу в квалификации US Open.
Источник — Sport.ua
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