Мальорка. Стаховский стартовал с победы

А, я понял, Бетис, требует от МС кругленькую сумму, за то что они пристроят у себя это "брев...

Шахтерские молот и кирка отличаются от клепальных молотков использовавшихся в кораблестроительств...

коли вже до вас всіх( таких як решко і подібні) дойде, що динамо хоче грати в лч тільки через гр...

16:57 — Юрий Алпатов

Говорю за себя, надо быть честным я болельщик Киевского Динамо 25 летним стажем, на данный момент...

16:49 — Lanskoy

Даже с ними можно делать пристойную команду. Пиварич так вообще вице-чемпион мира, не хухры-мухры...