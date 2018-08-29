Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мальорка. Стаховский стартовал с победы

Украинец разобрался с Эмилио Гомесом

  • 29.08.2018 15:55
  • 234 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

В первом раунде хардового челленджера на Мальорке Сергей Стаховский встречался с представителем Эквадора Эмилио Гомесом, занимающим 369-е место в рейтинге АТР.

Украинец сумел одержать победу в двух сетах, выиграв вторую партию на тай-брейке. Матч продолжался 1 час и 41 минуту.

1-й раунд

Эмилио Гомес (Эквадор) – Сергей Стаховский (Украина, 4) – 4:6, 6:7 (6)

Следующим соперником Стаховского стане победитель встречи Роберто Ортега-Ольмедо – Кевин Де Схеппер.

Ранее Стаховский потерпел неудачу в квалификации US Open.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.